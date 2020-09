Covid. Il bollettino. Calabria, un altro picco: +28 casi, 12 sono migranti

Un’altra settimana all’insegna del coronovaris si avvia a conclusione, in questo venerdì 18 settembre, con ancora un aumento dei contagi in Calabria decisamente in media con i giorni precedente.

Tra ieri (QUI) ed oggi sono, infatti, sono ben 28 i nuovi casi di Covid-19 accertati in regione (16 corregionali e 12 extraregionali): 15 nel solo cosentino, di cui tre riconducibili al focolaio noto e 12 che sono migranti del Cas di Amantea.

Altri 7 sono nel catanzarese, dei quali 4 riconducibili al focolaio noto e tre intercettati al pronto soccorso; 4 poi nel reggino e 2, infine, nel vibonese (da contact tracing).

Il complessivo dei positivi finora riscontrati rimane a 1.785 di cui 220 (+12) sono quelli provenienti da altre regioni o Stati esteri e 427 quelli ancora ed attualmente attivi.

Nelle ultime 24 ore, poi, si arriva a ben 180.069 tamponi processati nei laboratori provinciali, 1.777 tra giovedì e venerdì, con 178.284 di questi che hanno dato tutti e fortunatamente esito negativo.

Risale ed abbondantemente, dopo 24 ore di stop, invece, il bilancio delle guarigioni, altre 12 ne vengono segnalate quest’oggi dal bollettino ufficiale delle ore 17: 6 nel cosentino, 5 nel reggino ed 1 nel catanzarese. I guariti in Calabria, fino ad oggi, sono stati pertanto 1.170.

Negli ospedali regionale, poi, sono ricoverati a quest’oggi 28 positivi (-2 da ieri), quattro in terapia intensiva (3 a Cosenza e 1 a Catanzaro) mentre 270 pazienti (+6 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare come asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi.

113mo giorno di seguito senza vittime in Calabria: i decessi - escluso il turista di un’altra regione morto a Cosenza - stati in tutto 97.

I COVD PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 619 (+3 da ieri), e così distribuiti: 6 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 309 guariti; 19 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 619 (+4): 3 in terapia intensiva; 103 in isolamento domiciliare; 471 guariti; 34 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 273 (+7): 1 in terapia intensiva; 41 in isolamento domiciliare; 188 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 98 (+0): 10 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.154.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA, IMPENNATA DEI CONTAGI. SCENDE DATO TERAPIE INTENSIVE

Impennata di nuovi contagi In Italia. Nelle ultime 24 ore le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 1.907, mentre dall’inizio della pandemia il numero totale si attesta a 294.932 persone infettate.

In totale le persone decedute sono 35.668, e nell’ultimo giorno sono 10, mentre i dimessi delle ultime 24 ore raggiungono quota 853, che portato il totale a 216.807 persone guarite.

Al momento le persone ricoverati con sintomi sono 2.387, con un aumento di 39 casi, di cui 208, con un decremento di 4 pazienti si trovano in terapia intensiva. Dati che tuttavia rispecchiano la situazione della pandemia con 1.934 tamponi in meno. I test effettuati sono stati 99.839.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regioni che registrano più contagi sono: Lombardia (+224), Campania (+208) e Lazio (+193) e la Basilicata è la regione che non registra alcun caso. Questi i casi distribuiti regione per regione. Lombardia 104.304 (+224); Emilia-Romagna 34.093 (+121); Piemonte 34.167 (+127); Veneto 25.423 (+176); Marche 7.679 (+29); Liguria 12.329 (+158); Campania 9.940 (+208); Toscana 13.522 (+99); Sicilia 5.748 (+179); Lazio 13.982 (+193); Friuli-Venezia Giulia 4.312 (+39); Abruzzo 4.137 (+54); Puglia 6.836 (+84); Umbria 2.160 (+21); Bolzano 3.255 (+72); Sardegna 3.108 (+66); Valle d’Aosta 1.276 (+8); Trento 5.667 (+18, +0,3%; ieri +76); Molise 581 (+3); Basilicata 628 (nessun nuovo caso).

(ultimo aggiornamento 17:42)