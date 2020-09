Incidente stradale nella notte a Cosenza: muore 28enne

Incidente fatale per Francesco Alessio, 28enne rimasto vittima di un sinistro avvenuto nella notte in via Montesanto a Cosenza. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. Ha passato la notte a combattere tra la vita e morte, esalando poche ore fa l’ultimo respiro.

Il giovane era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull’asfalto.

L’urto è stato così violento che il corpo del giovane è stato sbalzato sulla sede stradale, provocando traumi serissimi. Sono state avviate le indagini per capire la dinamica dell’incidente.