Impianti sportivi Crotone, al via affidamento con procedura a evidenza pubblica

Bandi deserti a Crotone per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi cittadini. Per questo motivo la commissaria Tiziana Costantino, preso atto che l’avviso pubblico emanato da Akrea è andato deserto, con delibera di Consiglio ha approvato gli schemi di concessione per l’utilizzo degli impianti sportivi PalaMilone, Palakro, Settore B e piscina olimpionica.

La delibera prevede l’affidamento della gestione delle strutture sportive mediante concessione a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” approvato con precedente atto del Commissario Straordinario.

Con il provvedimento adottato si ribadisce che, nel caso della gestione degli impianti sportivi, a garanzia di un servizio pubblico l’utilizzo del patrimonio comunale si fonda con la promozione dello sport. Consequenzialmente saranno pubblicati i bandi di gara.