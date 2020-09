Alcolici in vendita ai minori, stretta della Polizia: più controlli alla movida

Nella serata di martedì, il personale delle Volanti di Reggio Calabria, mentre era in servizio ha notato due ragazzi minorenni che bevevano della birra presso un locale.

Accertata l’età esatta dei giovani, il titolare dell’esercizio commerciale è stato subito identificato e gli è stata comminata una sanzione amministrativa per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni.

Nella tarda serata di ieri, in un altro locale del centro cittadino, un quindicenne è stato beccato anch'elgi mentre consumava della birra, ed i titolari del locale sono stati denunciati per il reato previsto dal codice penale in materia. I controlli in tal senso proseguiranno anche nei prossimi giorni.