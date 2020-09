Covid. Il bollettino. Calabria, si sale ancora: 16 i nuovi casi, nessun guarito

Prosegue costantemente il monitoraggio in Calabria dei contagi da Covid. Tra ieri ed oggi i laboratori regionali hanno processato ulteriori 1.845 tamponi - finora sono stati in tutto 178.292 di cui 176.535 negativi - e che hanno riscontrato, tra mercoledì e giovedì, altri 16 casi di positività (13 corregionali e 3 extraregionali).

Si tratta di otto segnalati nel cosentino, tre nel reggino e due nel catanzarese. Per 9 dei casi, poi, uno è un migrante del Cas di Amantea; uno è un rientro; tre sono riconducibili ad un focolaio segnalato in un ristorante di Cosenza; due sono riconducibili invece al focolaio di Chianciano; un altro è un contatto di un dipendente positivo del Comune di Mongrassano; un altro ancora è di Corigliano Rossano e con indagine in corso.

A quest’oggi e dunque è di 1.757 il complessivo di quanti hanno contratto il coronavirus. Di questi, 208 (+3) sono i soggetti che provengono da altre regioni o Stati esteri mentre sono al momento 405 i casi cosiddetti attualmente attivi.

Nessuna novità riporta invece il bollettino ufficiale delle 17 sul fronte delle guarigioni: nessuna ne viene infatti segnalata nelle trascorse 24 ore (QUI) e totale dei guariti fermo a 1.158.

Quanto ai ricoveri, poi, negli ospedali calabresi sono assistiti attualmente 29 pazienti (+1 da ieri), tre in terapia intensiva (a Cosenza) mentre 264 (+21 da ieri) sono i degenti in isolamento domiciliare con sintomi lievi o del tutto asintomatici.

Bloccato per il 112mo giorno consecutivo il triste bilancio dei decessi: ad oggi sono stati in tutto 97 i corregionali vitteme per o con il Covid (escluso il turista deceduto a Cosenza).

LA FOTORAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 616 (+8 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 105 in isolamento domiciliare; 465 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 426 (+3): 6 in reparto; 97 in isolamento domiciliare; 304 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 266 (+2): 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 34 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 98 (+0): 8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.720.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza.

Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.