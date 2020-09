Sellia: serata tra cultura, musica e ambiente per festeggiare le “Spighe Verdi”

Una cerimonia partecipata e sentita, perché la consegna delle “Spighe Verdi” al Comune di Sellia, guidato dal sindaco Davide Zicchinella, rappresenta un riconoscimento per tutto il comprensorio della Presila Catanzarese, come dimostra la presenza di tanti sindaci alla cerimonia voluta per festeggiare tra cultura, musica e ambiente l’occasione del collocamento della bandiera ricevuta per l’impegno del piccolo in campo ambientale. Una cerimonia che – a causa delle avverse condizioni atmosferiche – si è tenuta nella sala del Consiglio comunale di Sellia nel rispetto delle misure anti-covid, e quindi in assoluta sicurezza, ma che comunque ha riservato momenti di coinvolgimento emotivo comunitario.

Ricordiamo che le “Spighe Verdi”, come le Bandiere Blu, sono assegnate da FEE Italia (Foundation for Enviromental Edication) attraverso una rigidissima e serissima valutazione sullo “stato di salute ambientale” dei comuni candidati. Il programma che aiuta i Comuni a vocazione rurale a intraprendere e valorizzare strategie di gestione sostenibile del territorio attraverso un percorso volontario di certificazione legato a un marchio riconoscibile è volto a creare un percorso virtuoso che parte dalle Amministrazioni comunali e coinvolge la comunità rurale verso obiettivi di sostenibilità e migliore qualità della vita.

“Questa bandiera non è solo per Sellia – ha affermato il sindaco, e consigliere provinciale, Davide Zicchinella - ma è di tutto il comprensorio fatto di tanti amministratori validi, che quotidianamente sono impegnati in prima linea per garantire servizi e qualità della vita alle proprie comunità, sfidando criticità e carenza di risorse. Il nostro comprensorio deve rimanere unito: ci sono attrattori importanti a partire dalla Bandiera blu di Sellia Marina che fortificherà il territorio assieme alle Spighe Verdi e al Cammino Basiliano che attraverserà i nostri borghi rappresentando una importante occasione di crescita. Un ringraziamento particolare va proprio al collega Francesco Mauro, sindaco di Sellia Marina, che ci ha fatto conoscere e partecipare alla corsa per la conquista di questo importante riconoscimento”. Una esigenza quella dell’unità e della sinergia territoriale che è stata espressa da tutti i sindaci presenti intervenuti: Sorbo San Basile (Enzo Nania) , Albi (Salvatore Ricca), Magisano (Fiore Tozzo), vicesindaco Simeri Crichi (Eugenio Grande), Sindaco Sellia Marina (Francesco Mauro), Sindaco Cropani (Raffaele Mercurio) sindaco Pianopoli (Valentina Cuda).

La cerimonia è arricchita dalla presentazione del libro di Daniela Rabia “Ad un metro da voi", alla presenza dell’editore Emanuele Bertucci e dal trio musicale "Open Space" che hanno intrattenuto i presenti in una speciale contaminazione che esprime le potenzialità di Sellia: cultura, musica e ambiente in questa serata speciale che è rappresentazione plastica delle caratteristiche e delle potenzialità che fanno di Sellia un borgo poliedrico con la voglia di crescere ancora”.