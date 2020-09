Rifiuti Crotone: Akrea fa il punto sulle attività

“Per spiegare in cosa consiste il piano di attività che stiamo per mettere in campo non è corretto parlare di ‘straordinarietà’, come spesso capita di leggere sugli organi di informazione. Le attività che Akrea sta per realizzare si inquadrano in una normale e corretta gestione aziendale, resa possibile dalle risorse finanziarie messe a disposizione in questi giorni dalla proprietà, relative al pagamento di una prima tranche di crediti vantati dalla partecipata”.



E’ quanto puntualizza il presidente di Akrea, Gianluca Giglio, a proposito del programma operativo che prenderà il via nei prossimi giorni.

“Grazie a questa iniezione di liquidità, - si legge nella nota - dopo una prima necessaria riorganizzazione diretta al recupero di alcune efficienze interne, l’azienda è oggi in grado di procedere autonomamente alla messa in opera di una serie di attività, quali il noleggio di automezzi e il potenziamento dell’organico adibito ai servizi di spazzamento e di raccolta rifiuti per far fronte alle criticità contingenti.

Scelte operative che rientrano pienamente nella normale gestione dell’azienda, che pertanto provvederà a svolgere detti interventi con risorse proprie al fine di assicurare un migliore servizio alla collettività senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.”

“Nello specifico - il presidente di Akrea chiarisce che - in quanto al fabbisogno temporaneo dell’organico, si è provveduto a impiegare sia personale del servizio della sosta regolamentata, attualmente in cassa integrazione, sia attingendo dagli elenchi dei lavoratori ex Akros.

In merito a questi ultimi, Giglio si richiama all’incontro tra Comune, azienda, sigle sindacali e lavoratori tenutosi il 25 giugno scorso presso il Palazzo comunale grazie alla mediazione della Questura, intervenuta a seguito dell’occupazione, il 21 giugno, degli uffici di Akrea da parte dei lavoratori.

Nell’occasione lo stesso Commissario straordinario si dichiarò disponibile, insieme col presidente di Akrea, a individuare soluzioni atte ad affrontare nel miglior modo possibile le difficoltà del momento.

Gli accordi per attuare dette iniziative è il frutto di un costante e costruttivo confronto con i sindacati, che il presidente Giglio ha avviato con responsabilità fin dal giorno del suo insediamento.”

“Infine, - si legge - è da evidenziare come la recente approvazione del bilancio comunale di previsione abbia dato modo all’azienda di attivare i tavoli di lavoro finalizzati all’elaborazione di un piano di sviluppo idoneo a realizzare una migliore efficienza dei servizi, compresa la raccolta differenziata.”