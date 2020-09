Misure anti Covid, Polizia respinge coppia di israeliani all’aeroporto di Lamezia

Una coppia di israeliani, un 50enne e una donna di 34 anni, è stata respinta al valico di frontiera aerea dell’aeroporto di Lamezia Terme.

I due, che arrivavano dallo scalo Stansted di Londra, provenivano dalla Federazione russa da dove, due giorni prima, si erano recati nella capitale del Regno Unito.

Sebbene provvisti di biglietto, al controllo di Frontiera sono risultati incuranti delle misure anticovid-19 disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso.

Il provvedimento vieta infatti l’ingresso in Italia per motivi di turismo ai cittadini appartenenti a quegli Stati in cui l’epidemia dilaga, tra cui la Russia e Israele.

Gli Agenti della Polaria di Lamezia hanno quindi bloccato la coppia di stranieri nel territorio nazionale, per poi emettere il provvedimento di respingimento alla frontiera, che ne ha determinato il reimbarco per Londra.