La strada statale 106 “Jonica” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni nei pressi del comune di Isola Capo Rizzuto, a causa di un allagamento. La viabilità è stata quindi deviata su strade locali. Sul posto è presente il personale Anas per la pulizia del piano viabile da fango e detriti e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.