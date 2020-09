Reggio. Inaugurata sede associazione persone down

È stata inaugurata la sede dell'Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria Onlus con la partecipazione di tanti amici, soci e sostenitori insieme ai quali è stato possibile raggiungere questo obiettivo.

“Loro bruciano, noi ricostruiamo, non bisogna mai perdere la speranza, tutti quanti valiamo ed insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo” ha sottolineato il Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà dopo il taglio del nastro e la benedizione di Don Pasqualino Catanese, Parroco della Chiesa di Santa Maria dell'Itria. Il Presidente di AIPD Reggio Calabria, Bruno Arichetta, ha ricordato lo stato terribile in cui si trovava l'ex Emeroteca: l'inagibilità dichiarata dopo il secondo incendio, i detriti, i rifiuti, le finestre rotte, i servizi igienici distrutti e vandalizzati. È stato necessario ripulire le pareti, le porte, il bellissimo soffitto in legno dalla fuliggine provocata dall’incendio degli pneumatici, disinfettare e sanificare con materiali speciali per la pulitura dei muri e del legno che impedissero il rilascio di sostanze nocive.

Sono stati rifatti i vetri delle finestre, l'impianto elettrico, le porte interne, i servizi igienici e parte della pavimentazione. L'immobile è stato messo in sicurezza. Tutto questo con l'aiuto di amici e sostenitori che hanno creduto in un sogno che sembrava una pazzia, che hanno saputo vedere e immaginare che quel luogo, che era diventato una discarica, dove erano disseminati oltre alla spazzatura elementi organici di ogni specie, poteva diventare un luogo di speranza.

Adesso l'ex Emeroteca è solo un ricordo: al suo posto c'è un Centro di Informazione, Consulenza ed Educazione all'autonomia per tutte le Persone con Sindrome di Down e le loro famiglie. È successo un fatto normale che sembra straordinario: l'Amministrazione Comunale ha riorganizzato il sistema di gestione dei beni comuni e confiscati - grazie anche all'impegno della Consigliera delegata Nancy Iachino – ha emanato un bando pubblico e il progetto presentato da AIPD è stato ritenuto meritevole.

Aipd Reggio Calabria si è impegnata a collaborare con il Comune, a curare un bene pubblico e a cercare di creare aggregazione di intenti e di energie positive, di coinvolgere chi crede in un modello di cooperazione concreta al servizio della comunità, in una logica di sussidiarietà dove ciascuno porta a termine il proprio lavoro e consente di realizzare insieme gli obiettivi più belli.