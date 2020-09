Campagna Safety Days, Questura Cosenza impegnata con più di 20 pattuglie

Sono più di 20 le pattuglie che la Questura di Cosenza intende impiegare nell’ambito della campagna di sicurezza stradale "Safety Days" promossa da Roadpol - European Roads Policing Network. Saranno diversi i controlli che le pattuglie faranno sia in autostrada (Sottosezioni di Frascineto e Cosenza Nord) che sulla viability ordinaria tirrenica (SS18, Distaccamenti di Paola e Scalea) e ionica (SS106 Distaccamenti di Corigliano-Rossano e Trebisacce).

La campagna, che si inserisce nel quadro della "Settimana Europea della Mobility" (16 - 22 settembre 2020), ha lo scopo di avere, a livello europeo, una giornata, quella del 16 settembre 2020, a zero vittime sulle strade. Altri obiettivi sono: aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all'obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per il 2020 ma confermato per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.