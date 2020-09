Serie C. Catanzaro calcio: Pasquale Fazio in maglia giallo rosso

Maglia giallo rosso per Pasquale Fazio che, dopo una trattativa lampo che ha sbaragliato la concorrenza di tante altre squadre, è arrivato alla corte di mister Calabro al Catanzaro calcio. Oggi si è presentato alla cittadinanza in una conferenza stampa in cui ha deciso di giocare nella città capoluogo per “l’entusiasmo di entrambi i direttori. E poi, senza dubbio, la piazza: conosco la tifoseria e so con quale passione sostiene i colori giallorossi”.

“E’ stato fortemente voluto – ha spiegato il direttore generale Diego Foresti introducendo l’incontro con i giornalisti – e siamo riusciti a piazzare questo colpo che non era semplice visto che la Juve Stabia non lo aveva inserito tra i partenti. Inoltre sul difensore c’era il forte interesse di altre compagini ma, alla fine, l’abbiamo spuntata. Ringrazio la dirigenza della squadra campana per la conclusione felice della trattativa ma anche il nostro presidente che ha fatto un grande sforzo per portare Fazio a Catanzaro”.

Un calciatore “pronto a fare la guerra”, ha aggiunto Foresti, in linea con le caratteristiche degli altri giocatori che dovranno vestire il giallorosso: “Stiamo lavorando 24 ore al giorno – ha proseguito – perché cerchiamo solo gente motivata e desiderosa di giocare a Catanzaro. Siamo in linea con gli obiettivi iniziali: sapevamo che sarebbe stato un mercato molto complicato – ha concluso il dg – ma stiamo scegliendo con attenzione giocatori importanti che sposano la nostra mentalità”.

Fazio ha ringraziato la società per aver puntato su di lui e sul campionato di Serie C ha detto che si tratta di “un torneo molto difficile nel quale, oltre alla tecnica, servirà tanto agonismo”. “Ho giocato molti anni in serie B – ha spiegato – ma anche lì occorre molta grinta: sono abituato a lottare”. Sul suo possibile impiego nella partita di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, il difensore ha detto di essere pronto e a disposizione del mister.