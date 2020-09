Dalla lite alle pallottole: sparatoria a Vibo, feriti marito e moglie

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di un bar di Vibo Valentia, intorno alle 17.30 di oggi. Dalle prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti dopo una lite davanti alla struttura.

Secondo i dati raccolti tutto sarebbe iniziato dopo che una donna, tornando a casa in auto, è stata speronata da un’altra vettura nei pressi della sua abitazione.

Il marito sarebbe intervenuto per aiutare la compagna quando è stato attinto dai colpi di arma da fuoco, forse esplosi da un vicino di casa che poi si è dato alla fuga.

L’uomo, raggiunto al petto, è stato trasportato in ospedale dalla volante della Polizia e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia.

Le sue condizioni sono gravi ma non è in imminente pericolo di vita. La donna è invece rimasta ferita a causa dell’incidente in auto, ed è stata soccorsa sul posto dal 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia che stanno ricostruendo la vicenda per individuare cause e responsabili dell’accaduto.