Maltempo, in arrivo ciclone tropicale

Un ciclone in stile tropicale si sta per abbattere sul Mediterraneo. Il fenomeno, che nasce dalla combinazione tra l’instabilità dovuta ad un’area di bassa pressione, da qualche giorno sta causando piogge su buona parte del Mezzogiorno e le temperature nei mari.

Da qui la nascita di un ciclone che, per gli esperti, potrebbe interessare le estreme regioni meridionali a partire da questa sera. Così il sud della Puglia, la Calabria e i settori orientali della Sicilia, potrebbero essere interessati da questo ciclone. In particolare sul reggino sono attese precipitazioni abbondanti nelle prime ore di giovedì 17 con il rischio concreto di allagamenti. Da segnalare poi il deciso rinforzo dei venti nel corso delle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre con raffiche fino a 70-80 km/h sui settori ionici ed oltre i 120 km/h in mare aperto.

Nel frattempo la Protezione civile Calabria ha emesso un bollettino di “Criticità idrogeologica-idraulica” per oggi, mercoledì 16 settembre, e domani, giovedì 17 settembre. Oggi il livello di allerta è stato innalzato a giallo per quasi tutta la Calabria, escluse le aree dell’alto cosentino al confine con la Basilicata. Domani, invece, il livello di allerta passa ad arancione per il reggino, mentre rimane giallo nel resto della regione.