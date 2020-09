In vacanza con hashish e cocaina negli slip, denunciato romano a Tropea

Nella notte tra il 13 ed il 14 settembre scorsi, personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea ha deferito all’Autorità Giudiziaria competente un soggetto – residente a Roma – trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e altri 1.5 di hashish.

In compagnia di un amico, anch’egli residente a Roma, l'uomo era ospite in una struttura ricettiva di località Zambrone e all’atto del controllo nascondeva in un indumento intimo un involucro contenente la cocaina, mentre all’interno dell’alloggio, a cui la perquisizione è stata successivamente estesa, è stata rinvenuta l’hashish.