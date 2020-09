Trovati ad armeggiare su uno scooter rubato, arrestati a Marcellinara

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Marcellinara hanno controllato un 33enne di Amato, G.D.F., e un 25enne del posto, A.T., che, grazie anche ad alcuni arnesi da scasso e ad una batteria per auto, stavano cercando di far partire uno scooter senza targa.

I militari hanno accertato che il mezzo fosse di proprietà di un esercente di Marcellinara che non si era ancora accorto del furto.

I due sono stati quindi arrestati in flagranza con l’accusa di ricettazione (non essendo stato dimostrata un’eventuale diretta responsabilità nel furto) e, a seguito delle formalità di rito, condotti presso le proprie abitazioni e posti ai domiciliari.

Gli attrezzi sono stati sequestrato e il motoveicolo restituito al proprietario. Nella giornata di lunedì, a seguito della convalida dell’arresto, i due sono stati scarcerati.