Raid contro la Lega, Cerrelli: “Autore pentito, mi ha chiesto scusa”

Si è recato nello studio di Giancarlo Cerrelli l’autore del raid contro il gazebo della Lega. E ha chiesto scusa. È quanto scrive il referente Provinciale della Lega.

“È venuto a trovarmi nel mio studio sinceramente pentito, e ha chiesto umilmente scusa per l’atto sconsiderato compiuto ai danni del gazebo della Lega di Crotone; ha promesso con cuore sincero di non commettere più in futuro un gesto simile. Ho visto un sincero pentimento, l’ho perdonato anche a nome degli altri militanti della Lega e gli ho promesso di non proseguire ulteriormente per le vie legali”.

Cerrelli ha poi affermato di riservarsi la decisione di agire legalmente contro una candidata del Movimento 5 stelle che, stando al referente della Lega, sarebbe colpevole di postare “frasi piene di odio e che incitano a comportamenti violenti contro la Lega”.