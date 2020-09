Gioiosa. Sorpresi a coltivare canapa indiana, arrestati

Sono stati sorpresi a coltivare marijuana e per questo motivo un allevatore e un commerciante sono stati arrestati. È successo a Gioiosa Ionica, dove i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al culmine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica al tribunale di Locri, hanno fermato i due, sorpresi nella piantagione realizzata su un terreno demaniale nell’impervia contrada Piombo.

I Carabinieri hanno trovato la coltivazione composta da 211 piane di marijuana di altezza compresa tra gli 80 e i 130 centimetri in pieno stato vegetativo.

Sono così finiti in manette L.R.U., allevatore 42enne, e S.J., commerciante 62enne, entrami già noti dalle forze dell’ordine. I due sono stati pizzicati a prendersi cura delle piante provvedendo ad annaffiarle a giorni alterni.

I militari hanno poi trovato, nascosti tra la fitta vegetazione, anche due sacchi in plastica, contenenti 4 kg di marijuana. Gli arrestati sono stati portati nei loro domicili in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere di produzione di sostanza stupefacente in concorso.