Cosenza. Donna incinta positiva al Covid, in programma parto “protetto” all’Annunziata

Una donna positiva al Coronavirus e incinta è stata ricoverata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La donna, residente a Cosenza, è giunta nel nosocomio cosentino dopo aver seguito il cosiddetto “percorso Covid” ed è stata sottoposta a tampone che ha dato risultato positivo.

La task force dell’Asp di Cosenza è al lavoro per ricostruire i contatti della partoriente attraverso l’indagine epidemiologica mentre la struttura ospedaliera si prepara ad eseguire il parto “protetto” per garantire anche la protezione degli operatori sanitari. Questo sarà il terzo parto Covid in sicurezza che viene eseguito all’ospedale di Cosenza in una sala operatoria dedicata.