Furgone assaltato nel vibonese: rapinatori arraffano 3 mila euro e fuggono

Assalto ad un furgone di una società di distribuzione nel vibonese. I banditi, entrati in azione a volto scoperto e con armi in pugno, avrebbero braccato il malcapitato automobilista sulla Statale 18, nei pressi dello svincolo per Calimera, e lo avrebbero costretto a consegnargli l’incasso della giornata.

Una volta impossessatisi del denaro, cica 3 mila euro, i malviventi sarebbero saliti a bordo di una utilitaria per poi dirigersi verso Rosarno. Sull’accaduto indagano i carabinieri.