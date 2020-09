Rapinato l’ufficio Aci di Cosenza: 10 mila euro il bottino, è caccia aperta ai rapinatori

Rapinatori in azione in via Aldo Moro a Cosenza. Ad essere preso di mira è stato l'ufficio Aci dove tre persone, con volto coperto da mascherine e con indosso delle tute blu, hanno fatto irruzione nel locale poco prima della chiusura per la pausa pranzo.

I malviventi avrebbero creato il panico tra i dipendenti minacciandoli di estrarre una pistola. Arruffato il bottino, stimato intorno ai 10 mila euro, si sono messi in fuga facendo perdere le loro tracce.

Le indagini del caso sono condotte dagli uomini della Squadra mobile di Cosenza che scrutano tra le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi di grande aiuto per arrivare ai rapinatori.