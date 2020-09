Essiccava arbusti di canapa in casa: 31enne arrestato a Nardodipace

È finito in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti un 31enne di Nardodipace, R.I., che nella mattinata di oggi si è visto bussare dai Carabinieri alla porta della propria abitazione per un controllo.

I militari, incuriositi dal forte odore di marijuana e dall’atteggiamento di forte nervosismo del giovane, sono entrati all’interno di una cantina pertinente alla casa dove hanno trovato un piccolo essiccatoio per la canapa indiana.

Venti erano gli arbusti ivi presenti durante l’essicazione; circa 200 grammi la sostanza stupefacente netta prodotta.

Per il 31enne è scattato inevitabilmente l’arresto e la reclusione ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia in attesa del processo. La sostanza tutta è stata sequestrata in attesa delle successive analisi chimiche di laboratorio.