Aggrediscono coppia in strada, due fratelli finiscono in manette

Nel pomeriggio di ieri due fratelli, A.M. e A.M., cosentini di 27 e 21 anni, sono stati tratti in arresto dal personale delle Volanti intervenuto per interrompere un'aggressione fisica e verbale che stavano attuando ai danni di una coppia.

Giunta la segnalazione al 113 i poliziotti si sono recati subito nei pressi del centro storico cittadino ma alla loro vista i giovani hanno scagliato la loro ira nei confronti degli uomini in divisa che cercavano di interrompere l’azione di violenza nei confronti della coppia.

I due fratelli a quel punto, sono stati entrambi tratti arrestato per il reato di resistenza a p.u. e lesioni aggravate e posti a disposizione dell’A.G.

In corso di accertamenti i motivi che hanno spinto i due alla violenza e alle minacce alla coppia.