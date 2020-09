Tir perde il controllo e finisce in un burrone, camionista muore nell’incidente

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un altro tragico incidente è costato la vita questa volta ad un camionista che col suo mezzo stava percorrendo la strada che collega a Giffone, nel reggino.

Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio in località Limina: l’autoarticolato alla cui guida c’era la vittima, e che trasportava bottiglie d’acqua, per cause che sono ovviamente ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi in un burrone adiacente alla carreggiata.

Sul luogo sono giunti immediatamente i vigli del fuoco del distaccamento di Polistena con il supporto di una autogru arrivata della sede centrale e di una unità Saf.

È stata proprio quest’ultima a doversi calare nel burrone per raggiungere il conducente insieme al personale sanitario del Suem118 ma l’uomo è stato ritrovato purtroppo già privo di vita.

Al momento i pompieri stanno provvedendo, in presenza del medico legale, al recupero della salma. Sul luogo anche i carabinieri e la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.