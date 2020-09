Rossano, cade dal terzo piano mentre installa pannelli. 40enne ferito gravemente

Era intento a montare dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una palazzina in costruzione quando, per cause in corso di accertamenti, è scivolato ed è caduto a terra dal terzo piano.

È successo in contrada Frasso a Rossano dove l’uomo, un 40enne di Catanzaro come la ditta specializzata incaricata dei lavori, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure e gli uomini della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini. Viste le gravi condizioni del 40enne, i medici hanno allertato l’elisoccorso, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale Annunziata di Cosenza.