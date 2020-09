Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Ferita donna a Catanzaro

Una donna è rimasta leggermente ferita in un incidente stradale verificatosi su viale De Filippis, in direzione sud, nel comune di Catanzaro.

La stessa, che era alla guida di una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e, urtando contro il cordolo di delimitazione di un’area di servizio, è finita ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna e poi l’hanno trasportata nell’ospedale del capoluogo.

Sul luogo anche le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata, rimasta bloccata nell'abitacolo, e quindi messo in sicurezza il sito e la vettura. Sono stati registrati disagi alla viabilità in uscita da Catanzaro.