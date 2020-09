FenImprese: “Il 60% delle aziende è a rischio chiusura”

Rischio chiusura per il 60% delle imprese crotonesi. È la stima fatta dal centro studi Fenimprese per il quale “su un totale di 200 aziende intervistate nella nostra base associativa, risulta che il 60% degli interpellati ha dichiarato la chiusura o di esserne prossimo”.

Lo conferma Luca Mancuso Vincenzo, presidente Fenimprese, che prosegue affermando che i settori più colpiti sono: “Abbigliamento, ristorazione, turismo, ma ciò non significa che il malessere non sia generalizzato. Bankitalia ha lanciato l’allarme sulle gravissime condizioni economiche della popolazione italiana, in forte difficoltà con i pochissimi soldi rimasti dopo mesi di serrata obbligatoria generale”.

“I dati sono in linea con altre ricerche secondo cui : “Il 50% degli italiani ha subito una contrazione del reddito”, Quattro famiglie su dieci hanno difficoltà a pagare il mutuo. Ad aggravare il tutto si aggiungono le stime Ue sul calo del Pil italiano dell’11,2%, il dato di gran lunga peggiore di tutta l’Eurozona”.

Mancuso chiede poi l’intervento dello Stato che “dovrà fare la sua parte, mettendoci in condizione di lavorare, immettendo liquidità a fondo perduto, abbassando le tasse, e soprattutto smettendo definitivamente di caricare burocrazia e costi ulteriori”.