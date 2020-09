Pastore di Serrastretta trovato con quasi 4 chili di marijuana. Arrestato

Pastore sulla carta e presunto spacciatore di marijuana nella realtà. Così un 26enne di Serrastretta è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Soveria Mannelli, con la collaborazione dei colleghi della stazione locale.

I militari hanno tenuto il giovane, incensurato, sotto osservazione sorprendendolo nella sua azienda agricola - in una frazione di Serrastretta - con lo stupefacente.

Controllando una stalla di caprini, i carabinieri vi hanno trovato oltre 3 chili e mezzo di marijuana già essiccata e suddivisa in 100 cime e infiorescenze.

Nel corso del sopralluogo, scovato anche un bilancino digitale di precisione, una macchina per sottovuoto e materiale vario per il confezionamento.

Al termine di una perquisizione domiciliare, invece, hanno poi accertato che il 26enne non custodiva correttamente delle armi in suo possesso.

Il materiale trovato è stato ovviamente sequestrato, e la sostanza, dopo una campionatura, è stata inviata al Lass di Vibo Valentia per gli accertamenti del caso. Per il 26enne è scattato quindi l’arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e omessa custodia di armi.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato messo ai domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero. A seguito dell’udienza davanti al Tribunale di Lamezia Terme, l’arresto è stato convalidato e allo stesso non è stata applicata alcuna misura cautelare.