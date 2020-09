Belvedere di Spinello. Turiste in panne si perdono in campagna, soccorse dai Carabinieri

Brutta avventura quella vissuta da due turiste avventuratesi nelle campagne del crotonese e che si sono perse rimanendo anche in panne con la loro auto.

Le malcapitate hanno avuto anche la sfortuna di trovarsi in una zona con scarsa copertura telefonica. Comunque, riuscite a chiedere aiuto, sulle loro tracce si sono subito messi i carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello che hanno perlustrato palmo a palmo le strade interpoderali tra i comuni di Belvedere e Casabona.

Ricerche che sono dovute avvenire a piedi, dato che nell’area vi sono vie impervie e non interamente percorribili in auto, ma che si sono concluse positivamente quando i militari hanno rintracciato le due donne in località Petrara: visibilmente provate sono state soccorse e messe in salvo.