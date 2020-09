Covid. Il bollettino. Calabria, nuova risalita: 18 positivi, 388 gli “attivi”

Prosegue anche quest’oggi, com’è ormai consuetudine, il monitoraggio in Calabria sui contagi da Covid19. Rispetto a ieri (QUI) nella nostra regione sono stati così analizzati altri 1.530 test su casi sospetti - per un totale ad ora di 171.604 tamponi processati, 169.903 negativi - e dei quali altri 18 hanno riscontrato ancora, nuove infezioni al virus (10 locali e 8 di altri territori).

Nello specifico a Cosenza se ne registrano 9: quattro sono migranti, uno proviene da un’altra regione, tre sono riconducibili a focolai noti e per un altro è in corso un'inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria sono invece 4 e da contact tracing; infine, altri 3 a Crotone e riferiti ad ospiti del Centro di Accoglienza; e 2 a Catanzaro da contact tracing.

Sale quindi a 1.701 il complessivo di quanti hanno contratto finora il covid in Calabria, 194 (+8) dei quali sono però riferiti a soggetti di altre regioni o Stati esteri, mentre gli attualmente positivi sono 388 (+18 da ieri).

Fermo per oggi il bilancio di quanti hanno superato il virus: nella nostra regione i guariti sono stati in tutto 1.144 considerando che nelle ultime 24 ore non ne sono stati segnalati di ulteriori.

Sul lato ospedaliero continuano ad essere ricoverati nei nostri nosocomi 31 pazienti (come ieri) - 28 dei quali in reparto e 3 in terapia intensiva a Cosenza - mentre in 235 (+10 da ieri) sono al momento in isolamento domiciliare.

È questo, infine, il 107mo giorno consecutivo senza alcun decesso in Calabria per o con il coronavirus: le vittime tra i nostri corregionali, lo rammentiamo, sono state in tutto 97

I COVID PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 595 (+4), e così distribuiti: 11 in reparto; 3 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 412 (+4): 4 in reparto; 92 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 261 (+2): 13 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 21 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 96 (+1): 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.614.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti.

I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono dieci, di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.