Turismo: in tour a Catanzaro con la funicolare

Un tempo ci si stupiva se in città si vedevano turisti, ora avere nel capoluogo calabrese presenze provenienti da altre regioni è una piacevole abitudine, in particolar modo in questo periodo estivo. Ieri, un gruppo di oltre 20 turisti romagnoli è giunto a Catanzaro, accompagnato dall'archeologo e guida turistica Tommaso Scerbo.

La comitiva ha utilizzato la funicolare, il suggestivo mezzo di trasporto gestito dall'Amc Spa e ha avuto la possibilità di visitare anche la sala comandi, dimostrando grandi apprezzamenti per l'ottimo servizio e l'organizzazione. Successivamente, i visitatori hanno fatto un tour del centro storico, affascinati dai racconti di Tommaso Scerbo.

Il gruppo, munito dei dispositivi di protezione previsti dalle misure anti-Covid, è partito da Piazza Roma per poi visitare Palazzo Fazzari, il Teatro Politeama, la Basilica dell'Immacolata, le terrazze del San Giovanni e la chiesa di Sant'Omobono. Ultima tappa di gusto alla taverna l'Antico Pozzo, in pieno centro storico, per degustare il piatto tipico catanzarese, il morzello.