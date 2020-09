Abbandono rifiuti in Sila, scattano le sanzioni a San Giovanni in Fiore

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Parco di Lorica, hanno accertato, grazie ai sistemi di video sorveglianza installati precedentemente – come in località “Agnara” del comune di San Giovanni in Fiore, ricadente nella zona 2 del Parco Nazionale della Sila, si verificasse l’abbandono sul suolo di rifiuti urbani.

L’esame delle immagini e le successive indagini, hanno consentito di risalire ai proprietari degli automezzi utilizzati per lasciare sacchi e buste a terra e contenenti rifiuti urbani. A seguito di questi accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 4.200 euro.

Dall’inizio dell’anno, sempre per lo stesso motivo, sono state elevate sanzioni per 19mila euro.