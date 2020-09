Cerca di nascondere la droga in un marciapiede, beccato e arrestato

Si è fatto sorprendere nel pieno centro storico di Nicastro mentre tentava di nascondere della droga in delle fessure del marciapiede.

Un tentativo che non è però passato inosservato ad una pattuglia del Nor, la Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Lamezia Terme, che è immediatamente intervenuta recuperando un involucro con dentro 61 grammi di marijuana e 175 euro in banconote di vario taglio.

Perquisita poi l’abitazione della stessa persone, sono stati scoperti un bilancino di precisione e del materiale necessario al confezionamento della sostanza.

Inevitabile è scattato l’arresto in flagranza di reato per un 27enne del Bangladesh accusato ora di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.