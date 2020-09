Borgia. Incendio divampa in un capannone, a fuoco macchinari di produzione

Un incendio divampato un capannone per la lavorazione di alluminio e quindi la produzione di infissi, ha tenuti impegnati ieri sera i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro.

I pompieri sono intervenuti verso le 20 e 30 in contrada Pellegrina, nel comune di Borgia, dove il fuoco aveva avvolto la struttura realizzata in ferro, lamierato e laterizi.

Oltre ad una squadra della sede centrale è stata fatta arrivare in supporto anche una autobotte e una squadra dei volontari del distaccamento di Girifalco che hanno estinto il rogo, divampato all’interno dello stesso capannone e che ha interessato dei macchinari utilizzati per la produzione.

Spente le fiamme si sono avviate le verifiche per risalire alle cause e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. La struttura, in via precauzionale, è stata considerata inagibile in attesa di altri e più approfonditi controlli tecnico-strumentali.

Non risultano danni a persone mentre sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del comando compagnia di Girifalco per gli adempimenti di competenza.