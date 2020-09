Dal carcere di Oristano a Rossano, Cesare Battisti trasferito in Calabria

Dal carcere di Oristano a quello di Rossano ma in regime di alta sicurezza. Cesare Battisti verrà trasferito nella casa di reclusione calabrese, come riporta l’Agi.

Condannato per terrorismo Battisti ha vissuto in latitanza per 37 anni, fino all’arresto e l’estradizione in Italia, dove è stato subito recluso nel carcere sardo, assegnato al regime di alta sicurezza, circuito tuttavia assente in quella casa circondariale.

Qui ha passato un periodo di isolamento dei sei mesi, come previsto dai provvedimenti giudiziari con cui è stato condannato. A maggio scorso il legale ha avanzato istanza di declassificazione, chiedendo che passasse dall’alta alla media sicurezza, così da essere trasferito a Milano-Opera oppure a Roma-Rebibbia.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), su parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha tuttavia rigettato la richiesta e ha quindi confermato la permanenza di Battisti nel circuito di alta sicurezza, così verrà trasferito da Oristano a Rossano.

Nel frattempo, lo scorso 8 settembre, l’ex terrorista, tramite una lettera indirizzata al proprio legale, Davide Steccanella, ha fatto sapere di avere iniziato lo sciopero della fame per protestare contro l’isolamento in cui trova da un anno mezzo. Il regime è stato scontato a giugno 2019, dal momento che la pena prevedeva un periodo di sei mesi.