Davoli. In casa con 5 chili di marijuana e 24 piante di cannabis, arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di droga e piantagione di marijuana. Con questa accusa i carabinieri di Soverato e della sezione operativa hanno arrestato, in flagranza, un 26enne di Davoli.

Nel corso di un controllo i militari hanno pedinato il giovane - ritenuto un pusher della zona - e quindi perquisito la sua abitazione trovandogli 5 chilogrammi di marijuana che era in delle buste in plastica e dei barattoli in vetro, ma anche del materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi da vendere.

Nella camera da letto, precisamente sotto il letto, poi, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile del tipo a doppietta, regolarmente denunciato ma non custodito secondo il rispetto della normativa.

Controllata anche l’area esterna all’abitazione dove, nel giardino, il giovane aveva creato una “serra” recintata e dotata di sistema di videosorveglianza, con all’interno 24 piante di cannabis indica già fiorite e dell’altezza oscillante tra 1 e 1,5 metri.

Il giovane è stato quindi arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria portato nel carcere di Catanzaro in attesa dell’udienza di convalida.

La piantagione è stata distrutta mentre le dosi di marijuana sono state sequestrate e inviate presso il Lass, il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia, per gli accertamenti qualitativi di rito.