Il fiuto del cane antidroga non perdona. Trovati a Reggio droga, armi e munizioni

Tre fucili, due pistole, 865 grammi di hascisc, 365 di marijuana, materiale per il confezionamento della droga, munizioni per pistola e fucile.

È quanto trovato dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria nell’ambito dei controlli previsti dal dispositivo denominato “Martello di Thor”.

Durante un intervento in un condominio della zona sud della città, gli agenti della Volante hanno notato una persona che stava scappando dalla parte posteriore di uno stabile, dopo averli visti arrivare.

Con il coordinamento della centrale operativa è stato attivato il protocollo operativo che ha fatto arrivare sul posto altri equipaggi e un’unità cinofila della Polizia di Stato.

Il fiuto del cane ha condotto i poliziotti nei pressi del vano autoclavi del condominio. Gli agenti hanno quindi trovato, abilmente nascosti, otto panetti di hascisc del peso di circa 100 grammi, un contenitore contenente della marijuana, due bilance di precisione, tre fucili da caccia montati, una pistola revolver 6,35, un’altra semiautomatica 6.35, munizioni per pistola e per fucile. Sono in corso attività per individuare i responsabili del reato.