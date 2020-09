Crotone. Aggredisce e tenta di estorcere denaro a un passante: arrestato

Ha prima aggredito un passante, poi ha tentato di estorcergli del denaro: è così che un 43enne è stato arrestato dagli agenti delle volanti della Questura di Crotone e dal personale della Municipale.

Lo scorso 7 settembre, gli agenti di Polizia sono intervenuti per aiutare il personale della municipale che si è trovato di fronte all’uomo che, poco prima, aveva minacciato un crotonese con un coltello, per poi chiedere insistentemente del denaro.

La vittima, liberatasi, ha chiesto aiuto all’agente della Municipale che si trovava in servizio lì vicino, che ha seguito il presunto aggressore.

Sono quindi arrivati gli uomini delle volanti che sono riusciti a individuare e bloccare il 43enne che ha inveito e colpito gli agenti che hanno riportato dei lievi traumi a braccia a gambe. Gli operatori hanno quindi condotto l’uomo in Questura per le formalità del caso.

Dopo l’udienza di convalida il 43enne è stato condannato a 3 anni di reclusione e a una multa di 400euro. I poliziotti gli hanno notificato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore con il quale si impartisce l’obbligo di non mettere piede a Crotone per tre anni.