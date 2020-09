Covid. Il bollettino. Calabria, la crescita si mantiene moderata: altri 8 positivi

In questo venerdì 11 di settembre si avvia alla conclusione anche questa seconda settimana che coincide più o meno ed anche con la prima metà dello stesse mese.

Sette giorni caratterizzati da un aumento significativo di Ccovid19 in Calabria: da lunedì sono stati in tutto 60, una media di circa 10 al giorno; ben 192, invece, se si calcola dal primo di settembre, con all’attivo anche 30 postivi giudicati ormai guariti.

Nello stesso periodo del mese precedente - quello di agosto scorso - i casi erano stati invece ed “appena” 34, dunque con un incremento, ad oggi, di quasi il doppio delle infezioni.

Valori questi che comprendono anche i dati resi noti tra ieri (QUI) ed oggi, ovvero di 8 nuovi casi (tutti locali) accertati nella nostra regione: 4 nel cosentino e di cui 3 da contact tracing e uno da rientro; due a Reggio Calabria, che sono e riconducibili al “focolaio di Oppido”; e altrettanti a Catanzaro.

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti analizzati 1.569 tamponi, che fanno salire il totale dei test finora eseguiti in Calabria a 170.074, dei quali 168.391 quelli dal risultato negativo.

Ad oggi e quindi sono stati 1.683 i soggetti che hanno contratto il virus nella nostra regione, dei quali, lo ricordiamo, 186 sono riferiti a persone provenienti da altre regioni o Stati mentre sono al momento 370 (come ieri) gli attualmente attivi, ovvero coloro che ancora sono affetti dal covid.

Dopo una giornata di tregua, quest’oggi torna ad aggiornarsi il bilancio dei guariti che sale a 1.144 positivi che hanno finora superato il contagio aggiungendovene un altro reso noto dal consueto bollettino delle 17 e segnalato nel vibonese.

Quanto ai ricoveri ospedalieri quest’oggi rimangono ancora assistiti 31 pazienti (come ieri), 28 dei quali in reparto e 3 in terapia intensiva (a Cosenza); gli asintomatici o con sintomi lievi in isolamento domiciliari sono invece 225 (+7 da ieri).

Escluso il decesso qualche giorno fa di un turista (QUI), che la Regione conteggia nel complesso dei casi extraregionali, a quest’oggi sono 106 i giorni trascorsi dall’ultima morte in Calabria per o con il coronavirus: finora sono state in tutto 97, l’ultima risale al 29 maggio scorso.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 591 (+4), e così distribuiti: 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 84 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 408 (+2): 4 in reparto; 88 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 259 (+2): 13 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 96 (+1): 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.740.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono dieci, di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

I migranti gestiti dell'Asp di Cosenza sono 53 e nel bollettino sono inseriti nel setting “Altra Regione o Stato Estero”.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.