Viola l’obbligo di dimora per andare in vacanza. Denunciato 58enen romano

Ha violato l’obbligo di dimora per andare in vacanza. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno denunciato l’uomo. A seguito della segnalazione il gip del Tribunale di Roma, su richiesta del pm, ha emesso l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

L’episodio è accaduto quando, durante un controllo, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone. Attraverso la consultazione delle banche dati, è emerso che il passeggero, con precedenti di per droga e violazione in materia di armi ed esplosivi, era sottoposto all’obbligo di dimora a Roma e all’obbligo della presentazione quotidiana dalle 17 alle 19 in un Commissariato della capitale.

L’uomo, un 58enne romano, ha quindi spiegato di essersi allontanato dal domicilio per svagarsi e trascorrere un periodo di vacanza in una struttura ricettiva di Falerna. Ma essendo senza autorizzazione, l’uomo è stato denunciato dagli agenti del commissariato all’Autorità Giudiziaria.