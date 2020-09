Triparni. Incidenti stradali: si ribalta lungo una curva, illeso

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle 21.50 di ieri sera sulla provinciale 11, in prossimità dell’abitato di Triparni, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una Toyota Yaris che nell’affrontare una curva, e per cause che sono in corso di accertamento, è finita per ribaltarsi su un fianco.

Il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e collaborato alle operazioni per la sua rimozione.