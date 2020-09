“Un libro amico per l’inverno”: aperte le iscrizioni del Premio Letterario Nazionale

Al via alla 10^ edizione del Premio Letterario Nazionale “Un libro amico per l’inverno”; uno dei maggiori premi letterari italiani, organizzato dall'Associazione Culturale GueCi di Rende in provincia di Cosenza, presieduta dalla scrittrice rendese Anna Laura Cittadino.

L’Associazione prosegue con impegno la promozione di questa iniziativa, convinta che possa contribuire a dare energia al mercato editoriale italiano, rilanciando la cultura letteraria, stimolando la creatività dei giovani e dei meno giovani, nonché di scoprire nuovi talenti. Il concorso che ha visto avvicendarsi negli anni prestigiosi ospiti ed autori provenienti da vari paesi del mondo, case editrici emergenti e grandi marchi editoriali, si è fregiato negli anni del Patrocinio Unesco, della Medaglia del Senato, Medaglia della Camera dei Deputati, Salone del Libro di Torino, Istituto Italiano della Cultura di Napoli, nonché del Patrocinio Città di Rende.

Le sezioni a concorso: Narrativa edita e Poesia Edita, vedranno due fasi di valutazione; un comitato di lettura farà una prima selezione che porterà a una quindicina di finalisti, mentre una giuria composta da otto personalità del mondo culturale e giornalistico, i cui nomi si renderanno noti a conclusione dei lavori, curerà la selezione finale. Tra le novità di questa edizione un Premio speciale dedicato a Leonardo Sciascia per il Centenario dalla nascita, che verrà conferito al miglior romanzo di denuncia sociale.

Le opere dovranno candidarsi entro l’ 8 gennaio 2021. Il regolamento è scaricabile dal sito: www.gueciass.altervista.org

La cerimonia conclusiva è prevista a Rende per il 23 aprile 2021 nella Giornata Mondiale del libro e del diritto d’Autore.