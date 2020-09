In casa con fucili e munizioni illegali. Arrestati in Liguria due pensionati reggini

In casa con fucili illegali e munizioni. Due pensionati originarie di Reggio Calabria, S.M., 61enne, e il cognato P.C., 64enne, sono stati arrestati dai carabinieri di Ventimiglia con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso di una perquisizione in una casa di campagna, i militari hanno trovato tre carabine calibro 22, di cui due ad azione manuale e una semiautomatica, e un fucile calibro 12 magnum a ripetizione manuale con meccanismo a pompa, oltre a 150 cartucce di vario calibro. Materiale che i due detenevano illegalmente.

Agli invetigatori entrambi non hanno saputo giustificare la presenza delle armi non registrate nelle banche dati italiane. Dopo la convalida dell'arresto, il gip del Tribunale di Imperia ha disposto per loro l'obbligo di dimora nel comune di residenza.