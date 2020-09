I carabinieri di Cutro hanno denunciato in stato di libertà un 63enne e 31enne entrambi del luogo per furto aggravato. Nel corso di un controllo, i militaro li hanno sorpresi i due con due cisterne in plastica mentre rubavano 2.000 litri di acqua dall'idrante di emergenza destinata ai mezzi antincendio. Questo mentre il territorio registra da giorni carenza idrica.