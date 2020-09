San Giovanni in Fiore, presentato il corto di Antonucci sui fratelli Bandiera

Grande successo a San Giovanni in Fiore per la proiezione del corto “Grido di Libertà- La straordinaria spedizione in Calabria dei fratelli Bandiera”, scritto e diretto da Angelo Antonucci dedicato ai fratelli Bandiera.

La produzione, come afferma l’assessora comunale alla cultura, Milena Lopez “racconta uno degli episodi più importanti del Risorgimento italiano, ossia la spedizione in Calabria dei Fratelli Attilio ed Emilio Bandiera nel 1844 che fecero germogliare in Calabria e in provincia di Cosenza le agitazioni e i movimenti che, il 17 marzo 1861, portarono all’Unità d’Italia. Il corto, dunque, ha il merito di rendere riconoscibile il ruolo simbolico che la Calabria ed il nostro territorio hanno avuto nella storia del Risorgimento italiano, a favore dell'unità del nostro Paese”.

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale ha acceso i riflettori sulla importanza della conoscenza della storia e del passato, al fine di valorizzazione l’identità culturale del territorio. In questo solco, nell’arco degli anni, sono stati inseriti gli eventi dedicati a Gioacchino da Fiore come, la manifestazione “Tradizioni rurali e atmosfere medievali: I luoghi di Gioacchino da Fiore”.

I fratelli Bandiera sono stati protagonisti di un’altra manifestazione promossa nel 2017, "Primavera tricolore", nel corso della quale è stata apposta una lapide in ricordo dei fratelli in piazza Abate Gioacchino, su proposta dell’associazione Impegno Civile, ed allestita una mostra documentaria presso la biblioteca comunale sui temi del Risorgimento e dell’Unità d’Italia.

Nel 2018, a seguito della collaborazione con la pro Loco di Rovito, il Comune ha partecipato al corteo storico sui Fratelli Bandiera e lo scorso anno, a 200 anni dalla nascita di Emilio Bandiera, l’amminsitrazione ha voluto ricordare i due martiri del Risorgimento Italiano, avviando un progetto per la definizione del sentiero attraversato dai fratelli Bandiera prigionieri della guardia urbana di San Giovanni in Fiore, verso Palazzo Lopez, dove furono tenuti prigionieri. È nata quindi un’escursione della Uisp, sezione di Catanzaro, che ha ripercorso l’ultima parte del probabile itinerario seguito da Attilio ed Emilio Bandiera, ricostruito dall’appassionato escursionista Michele Belcastro di San Giovanni in Fiore”.