Santa Severina. Prima la lite, poi gli spari: ferito un 42enne

Non è in pericolo di vita un 42enne che ieri sera è stato attinto da dei colpi di un’arma da fuoco dopo una lite. Il fatto è successo nel crotonese, a Santa Severina, esattamente in Largo Pietro Fedele Grisolia, intorno alle 21 quando l’uomo è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Petilia Policastro che hanno avviato le indagini per chiarire il movente di quanto accaduto e i sanitari del 118 per prestare le prime cure. Il 42enne è stato quindi trasportato nell’ospedale di San Giovanni Di Dio di Crotone.