Vibo. Rastrellamenti nei quartieri popolari, scovate armi e munizioni

Una vasta attività di controllo è stata avviata all’alba di oggi nel complesso abitativo popolare in una traversa di via della Pace di Vibo Valentia e che ha portato alla scoperta di armi e munizioni.

I Carabinieri del capoluogo, insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori e in stretta sinergia con la Procura della Repubblica locale, sono entrati in una cantina, apparentemente abbandonata, e dopo avere rimosso degli ostacoli fissi vi hanno ritrovato un fucile a pompa calibro 12 della Winchester, completo del munizionamento.

Eseguiti altri accertamenti e perquisizioni si ritiene di essere risaliti a chi avesse la disponibilità dell’arma, ovvero Francesco Federici, 56enne e padre di Luigi, già tratto in arresto nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott (QUI) del 19 dicembre scorso e ritenuto elemento di spicco della cosca Pardea-Ranisi. L’uomo, come disposto dal Pm è stato per portato nella casa circondariale del capoluogo.

Nel corso dell’operazione sono stati ritrovati anche un nastro mitragliatore MG con 49 bossoli, calibro 7.62; due proiettili cal. 7.62 completi di ogiva; ma anche un pugnale da guerra a doppia lama del tipo che era in dotazione alle truppe della seconda guerra mondiale. Per i possessori è scattata inevitabilmente la denuncia.