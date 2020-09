Covid. Il bollettino. Un altro picco di casi, sono 19. Due pazienti in intensiva

Un primo bilancio di questa prima metà della seconda settimana di settembre ci riporta ad ora a un totale di 44 nuovi casi di Covid19 fin qui accertati in Calabria da lunedì scorso.

Sempre meno, comunque, di quanti ne erano stati rilevati nello stesso periodo ma della precedente di settimana, ovvero quando erano stati ben 68. Salgono poi di 13 i casi attualmente attivi mentre i guariti, e sempre ad oggi, sono stati in tutto 11.

Valori questi che comprendono i risultati dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, cioè esattamene 1.478 (167.110 quelli finora processati, di cui 165.443 negativi) e che restituiscono, tra martedì 8 e mercoledì 9, altri 19 positivi riscontrati rispettivamente nel cosentino, nel catanzarese (1) e nel vibonese (1).

A Cosenza il numero più alto in una sola giornata: 17 di cui nove riconducibili al focolaio di Buonvicino, sette al “focolaio Jonio” ed uno proveniente da un centro di accoglienza.

Il complessivo di quanti hanno dunque contratto il covid da inizio pandemia, sempre in Calabria, arriva così a 1.667, di cui - lo rammentiamo - 186 sono soggetti di altre regioni o Stati esteri. 362 (+6 rispetto a ieri), invece, le persone ancora ed attualmente attive.

Dopo le ultime 4 guarigioni segnalate appena ieri (QUI), poi, nelle ultime 24 ore il bollettino ufficiale ne segnala altrettante nel cosentino (3) e nel reggino (1), col totale che arriva a 1.143 positivi che hanno finora superato il contagio.

Quanto alla situazione ospedaliera, nei reparti dei nosocomi regionali sono attualmente assistiti 29 pazienti (-1 da ieri, ma sono oggi due i degenti in intensiva, a Cosenza), mentre 212 (+15 da ieri) sono quelli al momento ed ancora asintomatici o con sintomi lievi e in isolamento domiciliare.

Fermo, fortunatamente, e a 97 il triste bilancio dei decessi in Calabria per o con il coronavirus (esclusa ovviamente la morte di un turista di un’altra regione avvenuta a Cosenza (QUI),

I POSITIVI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 583 (+16), e così distribuiti: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 403 (+0): 3 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 257 (+1): 13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 95 (+1): 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.230.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti.

I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono dodici, di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA, 14 DECESSI E 1.434 NUOVI CONTAGI

Quattordici decessi e 1.434 nuovi contagi. Sono i numeri di oggi, mercoledì 9 settembre, del bollettino dell’epidemia di coronavirus in Italia. In totale le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 sono 281.583, per 35.577 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state dimesse 471 persone, per un computo totale di 211.272 persone, mentre i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi aumentano di 18 unità, per un totale di 1.778, persone di cui 150 in terapia intensiva. Quota aumentata di 7 pazienti. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono

Sono aumentati di 3.587 unità i tamponi processati nelle ultime 24 ore. In totale in tutto il paese sono stati fatti 95.990 tamponi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Solo la Valle d’Aosta è esente da nuovi contagi, mentre tutte le altre regioni hanno registrato nuovi casi di coronavirus. Oggi i territori con più tamponi positivi sono: Lombardia, Campania, e Lazio. Questi i casi distribuiti regione per regione. Lombardia 102.303 (+218); Emilia-Romagna 32.963 (+110); Veneto 24.209 (+91); Piemonte 33.447 (+112); Marche 7.403 (+19); Liguria 11.466 (+51); Campania 8.580 (+203); Toscana 12.646 (+88); Sicilia 4.926 (+77); Lazio 12.514 (+175); Friuli-Venezia Giulia 4.000 (+54); Abruzzo 3.921 (+5); Puglia 6.139 (+97); Umbria 1.968 (+33); Bolzano 3.017 (+10); Sardegna 2.662 (+47); Valle d’Aosta 1.254 (nessun nuovo caso); Trento 5.359 (+7); Molise 552 (+4); Basilicata 587 (+14).

(ultimo aggiornamento 17:29)