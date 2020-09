Aeroporti, le camere di commercio incontrano la presidenza Sacal

Definire una linea di azione congiunta tra i territori di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria con riferimento alle strutture aeroportuali, per uno sviluppo infrastrutturale che abbia come riferimento, per il territorio crotonese, anche l’area portuale ed il bacino di utenza che essa genera.

È emerso nel corso dell’incontro tra il Presidente della Sacal, Giulio De Metrio, e le delegazioni delle tre Camere di Commercio e dove si è discusso dello sviluppo infrastrutturale degli scali calabresi gestiti dall'azienda lametina e del potenziamento della rete di collegamento tra questi ed il territorio.

“Come Camera di Commercio di Crotone abbiamo operato in prima linea sia nella predisposizione del Master Plan che nel nuovo piano regolatore del porto di Crotone – ha affermato il Presidente della Cciaa Alfio Pugliese - e siamo certi che l’integrazione con il flusso turistico generato dagli scali aeroportuali del territorio, in sinergia con le amministrazioni di Catanzaro e Reggio Calabria, possano generare un enorme beneficio economico e occasione di sviluppo territoriale per le nostre imprese”.