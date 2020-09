Calcio: il Castrovillari acquista tre centrocampisti ed un difensore

L'Asd Castrovillari Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con altri due atleti.

Si tratta di Francesco Mileto, Difensore centrale, classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia con cui ha poi esordito in serie B (una presenza stagione 2013-2014), poi a Siena in serie D, prima del ritorno tra i professionisti serie C con le maglie di Messina e Akragas, lo scorso anno ha militato nel girone I di serie D con la casacca del Nola.

L'altro è Matias Di Battista, centrocampista, classe 2000, riconferma dello scorso campionato quando ha militato nel Castrovillari

Acquisito a titolo definitivo, infine, il cartellino dei seguenti atleti di Vincenzo Rodi, centrocampista, classe 2001, proveniente dalla GSD Nuova Tor Tre Teste; e Julian Pietrangeli, centrocampista, classe 2002, proveniente dalla GSD Nuova Tor Tre Teste.